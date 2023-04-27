Ev sahibi yüzde 100'lük zammı beğenmedi elektriği kesti

Antalya'da kiracı ve ev sahibi kira konusunda anlaşamadı. Kiracının yüzde 100'ü aşan zam teklifinden memnun kalmayan ev sahibi, aboneliği kendi üzerine olan elektriği kesti. Solunum cihazına bağlı yaşayan 77 yaşındaki kiracı isyan etti.

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