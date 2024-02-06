Evlatları depremde ölen annenin hukuk mücadelesi dünya basınında
Nurgül Göksu, Kahramanmaraş depreminde oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti. Acılı anne yasını bir kenara bırakıp binanın neden yıkıldığını ortaya çıkarmak için mücadele başlattı. Bulduğu her delili savclığıa teslim etti ve binanın kolonlarının kesildiğini ortaya çıkardı. Dünyaca ünlü İngiliz BBC televizyonu, Nurgül Göksu'nun bu mücadelesine yer verdi. İşte ayrıntılar...
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