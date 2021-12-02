Fırtınadaki yardımı unutmadılar: Metrobüs sürücülerine çiçekli teşekkür

İstanbul’da fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği pazartesi gününden akıllarda kalan en çarpıcı görüntülerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaydedilmişti. İki metrobüs, rüzgardan etkilenmemeleri için motosiklet sürücülerine siper olmuştu. Motorcular işte bu yardımı unutmadı ve bugün metrobüs sürücülerinin yollarını kesip teşekkür çiçeği verdiler.
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