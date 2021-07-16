Gaspçılardan dakikalarca tekme ve yumruk yedi: Çantasını kaptırmadı

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu üç gaspçı, çantasını almak için bir adamı yumruk ve tekmelerle dakikalarca dövdü. Sokak ortasında herkesin gözü önünde dövülen adam, çantasını vermemek için çok direndi. Olayı gören bir esnaf ‘‘Çantasında 30-40 bin dolar varmış. Dövenler kendi memleketlileriymiş. Bayağı dayak yedi’’ dedi. Üç gaspçı çantayı alamayacaklarını anlayınca kaçıp gitti.

ntv.com.tr 16.07.2021 - 12:42 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 12:59

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