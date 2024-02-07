Gazeteciler fotoğraflarla depremi anlattı: "7.7 Unutma"

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, "7.7 Unutma" isimli bir albüm hazırladı. Albümde, 29 gazetecinin deprem bölgesinde yaşadığı olaylar ve çektiği fotoğraflar yer alıyor. Albüme derneğin internet sitesinden de ulaşılabilecek. İşte ayrıntılar... (Haber: Erce Tiren Kamera: Timuçin İlbaylı)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.