Gazeteciler fotoğraflarla depremi anlattı: "7.7 Unutma"

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, "7.7 Unutma" isimli bir albüm hazırladı. Albümde, 29 gazetecinin deprem bölgesinde yaşadığı olaylar ve çektiği fotoğraflar yer alıyor. Albüme derneğin internet sitesinden de ulaşılabilecek. İşte ayrıntılar... (Haber: Erce Tiren Kamera: Timuçin İlbaylı)

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