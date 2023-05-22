Gece kulübünde korku dolu anlar: Eğlence sırasında yanıyorlardı

İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin vücudu yandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis, işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı.

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