Gece kulübünde korku dolu anlar: Eğlence sırasında yanıyorlardı
İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin vücudu yandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis, işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.