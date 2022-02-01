Gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü

İstanbul’da ve Türkiye’nin birçok kentinde dün gece gökyüzünde kayan yeşil bir ışık görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ‘Meteor düştü’ iddialarını da beraberinde getirdi. Türkiye Uzay Ajansı o iddialara açıklık getirdi. Twitter hesabından paylaşılan açıklamada ‘‘Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pekçok farklı renkte gözlemlenebilir’’ denildi.

Haberler - NTV 01.02.2022 - 13:51 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 14:14

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