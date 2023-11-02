Gönüllüler, depremzedelerin enkazda kaybettiği aile albümlerini yeniden oluşturuyor

Kahramanmaraş'ta sevdikleriyle birlikte anılarını da kaybeden depremzedeler için gönüllü fotoğrafçılar devreye girdi. Objektif karşısına geçen depremzedeler, yeni aile albümleri oluşturdu, bölgede buruk bir sevinç yaşandı. Proje, diğer deprem bölgelerinde devam edecek.

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