Halay çekenleri kurtarmak isterken üzerine tente düştü

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesindeki bir düğünde halay çekenleri kurtarmaya çalışan davetlinin üzerine tente düştü. Rüzgarın etkisiyle tentenin sallanmaya başladığını fark eden İsmail Dikmen, koşarak tenteyi tutmaya çalıştı. Tentenin altına girerek tutmayı başaran Dikmen, hafif yaralandı.

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