Hatay'a dönüşler başladı

Depremin yerle bir ettiği Hatay’da yüzlerce kişi şehri terk ederek yakınlarının yanına yerleşmişti. Felaketin ardından depremzedeler yavaş yavaş memleketlerine dönmeye başladı. Otogarda zaman zaman yoğunluk yaşandı. Geri dönüşlerin en önemli nedeni konteyner kentlerin oluşturulması ve çadır sayılarının arttırılması..
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