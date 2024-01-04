Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 3 ile dikkat!
Yeni yılda hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili oldu. Ocak ayına girmemizle birlikte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yurt genelinde kar yağışı ne zaman etkisini gösterecek?" sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı. Salı gününden itibaren Marmara'da kar bekleniyor. NTV ekibinden Mustafa Berber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar ile konuştu.
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