Hava durumu | Kuvvetli yağış ve lodosa dikkat! Baş ağrısı ve halsizliğe neden olabilir
Marmara ve Kuzey Ege'de lodos etkili oluyor. Çanakkale'de bazı feribot seferleri bu nedenle iptal edildi. Rüzgarlı havanın yarın da sürmesi bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.
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