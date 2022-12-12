Havadan çekilen görüntüler yaşananların boyutunu gözler önüne serdi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Gün ağardığında drone ile havadan çekilen görüntüler, gece boyunca yaşananların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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