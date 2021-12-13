İki bina arasına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Kocaeli’de iki bina arasında sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı. Sahibi köpeği sıkıştığı yerden bir türlü çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi ve ekip duvarı delerek köpeğe ulaştı. Uzun süre susuz ve hareketsiz kaldığı için halsiz olan yavru köpek veterinere götürüldü.
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