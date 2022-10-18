İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti
Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden biri de Mehmet Bulut. Geçmişte itfaiye personeli olarak görev yapan Bulut, 2 yıldır madende çalışıyordu. Madenciliğe uygun şartları sağlayabilmek için evine koşu bandı alıp, fazla kilolarını vermişti. Ailesi Bulut'un erken emekli olup Bartın'dan müstakil ev alma hayali kurduğunu anlattı.
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