Kahramanmaraş merkezli depremlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yenibeşevler Mahallesi'ndeki bir apartmandakilerin panikle kaçmaya çalıştıkları anlardaki sesler duyuluyor. Bir başka görüntüdeyse bir bağ evindeki havuzun taşma anları var.

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