Kahtalı Mıçe büyük depremin 1. yılında Adıyaman'da
Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'daki evinde yakalanan "Kahtalı Mıçe" adıyla tanınan sanatçı Mustafa Aslan, o günü halen unutmuyor. Yaşadığı acı nedeniyle son bir yılda çok sayıda iş teklifini geri çevirdiğini söyleyen Türk Halk Müziği sanatçısı Aslan, depremde bir çok arkadaşını 25 de yakınını kaybetti. (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.