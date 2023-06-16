Kiracının hakları neler? (Uzman yorumu)

Ev sahipleri ile kiracıları arasında devam eden davalardan önemli bir bölümü "Haksız tahliye" konulu. "Kendim oturacağım, oğlum taşınacak" gibi yalan ifadelerle tahliye edilen kiracılar, başkalarına yeniden kiralanan evle ilgili haklarını mahkemede arıyor. Fakat buradaki kritik nokta, iki tarafın tahliye protokolü imzalaması. Gayrimenkul Hukuçusu Ali Güvenç Kiraz, konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. (Haber: Onur Aksoy Kamera: Özgen Özel)
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