Kiralık diploma yeni kazanç yolu oldu: 800 TL'den başlıyor
Son zamanların en yaygın sahtecilik yöntemlerinden biri de diploma ticareti. Bazı meslek grupları başta olmak üzere, birçok alanda kiralık diploma uygulaması yapılıyor. Diplomasını internetten kiraya veren kişiler ve bu diplomayı kullanarak klinik, dükkan gibi işyeri açanlar meslekten menden hapise kadar ağır cezalara çarptırılıyorlar. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Serkan Sevinç)
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