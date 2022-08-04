Kızına uyuşturucu madde satan şahsı döverek karakola götürdü
Avcılar’da kızına uyuşturucu madde satan şahsın mesajını yakalayan baba, şüpheliyi döverek karakola götürdü. İddiaya göre baba, bir süredir kızının hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Kızının mesajlaştığını gören baba elinden telefonu alarak mesajları okumaya başladı. Baba bir kişinin kızına uyuşturucu madde sattığını öğrenince harekete geçti. Oğuzhan İ. ile mesajlaşmaya başladı. Bağcılar’dan motorla gelen şüpheli için baba apartmanın aşağısında pusu kurdu. Çevrede motorla tur atan şüphelinin arkasından yaklaşan baba, bir anda motordan düşürerek dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlarda durumu görüp şüpheliyi dövmeye başladı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
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