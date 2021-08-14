Köylüler fark etti: Kurtarmak için seferber oldular
Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü yerle bir olmuş durumda... Karadan ulaşımın olmadığı köyde, arama kurtarma çalışmaları sırasında köylüler, yıkılmış bir hayvan barınağının altındaki 2 aylık düveyi fark etti. Üç gündür aç susuz bir halde, üzerindeki ağırlığa rağmen hayatta kalmayı başaran hayvanı kurtarmak için herkes seferber oldu.
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NTV 14.08.2021 - 12:55| Son Güncelleme : 14.08.2021 - 13:06
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