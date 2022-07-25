Kripto parada yeni vurgun iddiası

Kripto para borsaları, bulut madenciliği dolandırıcıların yeni hedefleri arasında. Yılın ilk yarısında dünyada 1.8 milyar dolarlık kripto para çalındığı belirtildi. Bulut madenciliği üzerine Türkiye'de de faaliyet yürüten bir kripto para platformuna yüksek kazanç umuduyla paralarını yatıran çok sayıda kişi, paralarını çekemeyince savcılıklara şikayet yağdırdı.

Haberler - ntv.com.tr 25.07.2022 - 13:49 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 13:58

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