Kumar baskınında tavan arasında yakalandılar

İstanbul Ataşehir’de Covid-19 denetimleri kapsamında polis, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir derneğe baskın düzenledi. Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı mekanda iki kişi tavan arasında saklanırken yakalandı. Dernekteki 20 kişiye 50 bin 183 TL ceza kesildi.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 16:52

DİĞER VİDEOLAR