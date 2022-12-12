Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu: 50 yıldır böyle bir durum görmedik
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. NTV yayınına katılan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "İlçede 50 yıldır böyle bir durum görmedik, okullar bugün tatil, AFAD'dan destek istedik" dedi. Şu ana kadar can kaybı ya da kayıp ihbarı yok.
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