Macar ekip Hatay'da 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Macaristan'dan gelen ekip, 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı. Macar ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan bebek, hastaneye kaldırıldı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, bebeğin kurtarılma videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Macar arama kurtarma ekipleri yerel kurumlarla, gönüllülerle beraber şu ana kadar 24 insan kurtardı." ifadesini kullandı.
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