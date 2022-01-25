Mahsur kalan sürücüler araçlarında uyudu

TEM Otoyolu’nda dün akşamdan bu yana yüzlerce araç mahsur kalmış durumda... Sürücülerin bazıları araçlarını bırakıp giderken, aracında uyuyanlar da vardı. NTV muhabiri Korhan Varol, yoğun kar yağışının ardından hem TEM Otoyolu’ndaki son durumu hem de sürücülerin halini anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.