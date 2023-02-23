Malatya'da binanın çöktüğü anlar drone kamerasında

Kahramanmaraş merkezli depremler Malatya'da da büyük yıkıma yol açmıştı. Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki 2. depremde kentteki bazı binaların çökme anı 7,7'lik ilk depremdeki hasarı görüntülemek için havalanan drone kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; depremin şiddetiyle çevrede bulunan binaların yıkıldığı anlar yer aldı.

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