Mersin yangını ikinci gününde kontrol altında

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya karayolu da trafiğe açıldı. Yangından etkilenenlerden birinin durumu ağır... NTV ekibinden Osman Terkan, yangın bölgesinden son durumu aktardı. (Kamera:Bahattin Demir)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.