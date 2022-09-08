Mersin yangını ikinci gününde kontrol altında

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya karayolu da trafiğe açıldı. Yangından etkilenenlerden birinin durumu ağır... NTV ekibinden Osman Terkan, yangın bölgesinden son durumu aktardı. (Kamera:Bahattin Demir)

Haberler - NTV 08.09.2022 - 15:47 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 15:52

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