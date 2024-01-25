Mersin'de "Savcıyım" oyununa gelen 78 yaşındaki adam son anda kurtuldu
Mersin'de polis ekipleri, kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtanlara para göndermek üzere olan yaşlı adamı, son anda engelledi. 78 yaşındaki Arif Birtek'in 300 bin TL'yi bankaya yatırmak istemesi, bankanın güvenlik kamerası ile görüntülendi. Polis ekipleriyle emniyete giden Birtek, kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.
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