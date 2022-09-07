Meydandaki baz istasyonundan böyle malzeme çaldılar
Gaziantep’de güpegündüz meydandaki baz istasyonundan 90 bin liralık malzeme çalan iki kişi yakalandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, iki hırsızın farklı tarihlerde aynı baz istasyonuna gelerek malzeme çaldıklarını belirledi. Gözaltına alınan S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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