Mezbaha yolunda firar eden manda Van Gölü'ne girdi
Bitlisin Tatvan ilçesinde mezbahaya götürülürken kaçıp Van Gölüne giren gözü kapalı manda, kurbağa adamlar ve gemi adamlarının ortak çalışması sonucu kurtarıldı. Tatvan sahilindeki iskeleden kıyıya çıkarılan manda, sahibine teslim edildi.
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