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MHP'li Feti Yıldız NTV'ye konuştu: Gerekirse Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verebilir

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultay'ında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Son seçimim" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Bahçeli, "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız.” dedi. NTV canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da "Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verebilir." açıklamasında bulundu.

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