Moloz çuvallarını 3. kattan kamyona attılar

İstanbul Üsküdar’da tadilat yapılan bir dairede çalışan işçiler moloz çuvallarını 3. katın penceresinden kamyona attı. Gürültüden rahatsız olan komşular pencereler çıkıp işçilere tepki gösterdi. Ancak işçiler komşuların ‘‘Hafta sonu evinde dinlenen var. Bebek var, yaşlı var. Atmayın’’ uyarılarına aldırış etmeden çuvalları pencereden atmaya devam etti.

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