Motosikletini çalmaya çalışan hırsızı böyle durdurdu

İstanbul Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, merdivenlerden hırsızın üzerine uçtu. O sırada hırsıza tekme de atan Cesur Dursun, kolundan yaralandı. Hırsızın peşinden koşamayan Dursun, ‘‘İki dakikalık bir olaydı. Motor benim ekmek teknem. Aslında koşabilseydim yakalardım ama koşamadım’’ dedi.

Haberler - İHA 16.08.2022 - 10:15 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 10:34

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