Motosikletini çalmaya çalışan hırsızı böyle durdurdu
İstanbul Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, merdivenlerden hırsızın üzerine uçtu. O sırada hırsıza tekme de atan Cesur Dursun, kolundan yaralandı. Hırsızın peşinden koşamayan Dursun, ‘‘İki dakikalık bir olaydı. Motor benim ekmek teknem. Aslında koşabilseydim yakalardım ama koşamadım’’ dedi.
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