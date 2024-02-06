NTV canlı yayınında kurtulan çocuklar: 1 yıl sonra anlamlı buluşma
Bir yıl önce Kahramanmaraş'ı vuran ikinci depremde, Antürk ailesinin de evi yıkıldı. Zehra ve Kerem Abdullah kardeşler, saatlerce dondurucu soğukta, enkaz altında kaldılar. Annelerini kaybettiler. Uzun çalışmaların ardından 2 çocuk kurtarıldı. O anlar, NTV yayınına yansıdı. NTV ekibinden Özden Erkuş ve İbrahim Ateşoğlu, 1 yıl sonra, Antürk ailesi ile bir araya geldi. Eşini ve annesini kaybeden baba Ahmet Antürk için, bir yıl önce yaşadığı acı da evlatları enkazdan çıktığı anda hissettiği sevinç de halem çok taze.
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