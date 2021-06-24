NTV ekibi müsilaj denetimi yapan uçakta

Marmara’da müsilajla mücadele devam ediyor. Büyük bir alana yayılan müsilajın hareketi havadan da kontrol ediliyor. NTV ekibinden Korhan Varol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’la birlikte uçağa bindi, Marmara Denizi’ndeki son durumu konuştu.

NTV 24.06.2021 - 13:36 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 13:46

DİĞER VİDEOLAR