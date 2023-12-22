Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Amasyada okul bahçesinde oynarken yere yığılması sonrasında kalbi duran 13 yaşındaki öğrenciye, öğretmeni müdahale etti. Katıldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajı ve suni teneffüsle öğrencisini yaşama bağlayan Hüseyin Aktaş'ın hayat kurtardığı o anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.