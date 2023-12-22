Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Amasyada okul bahçesinde oynarken yere yığılması sonrasında kalbi duran 13 yaşındaki öğrenciye, öğretmeni müdahale etti. Katıldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajı ve suni teneffüsle öğrencisini yaşama bağlayan Hüseyin Aktaş'ın hayat kurtardığı o anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.

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