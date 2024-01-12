Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Alternatif bulamadık
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi tartışılıyor. Savaş'ın deprem sırasında da belediye başkanlığı görevinde olması nedeniyle eleştiriler var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Özel, ''Depremde nasıl bir sorumluluğu var bilmiyorum. Alternatif bulamadık, kırsaldan çok oy alıyor." dedi. CHP lideri Özel, Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut'tan adaylığıyla ilgili bir sorun olmadığını da söyledi.
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