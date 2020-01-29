Pekin Büyükelçisi Emin Önen NTV'de açıkladı: Sadece Wuhan'daki Türkler tahliye edilecek, virüs vakası yok
Çin'de ortaya çıkan ve kaynağı henüz belirlenmeyen SARS benzeri yeni tip Corona virüsü (2019-nVoC) dünyayı tehdit ediyor. Pekin Büyükelçisi Emin Önen NTV'ye konuştu. Önen, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz" dedi.
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