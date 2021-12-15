Sahte içkiyi böyle aldı

Sahte içki can almaya devam ediyor. Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul ve Antalya'nın ardından Erzincan'da da bir kişi hayatını kaybetti. Metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümler 11'e yükseldi. Can kayıplarının yanı sıra, 15 kişi de tedavi altında. İstanbul Avcılar'da metil alkol zehirlenmesi sonucu can veren İbrahim Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın marketten satın aldığı o pet şişenin içinde, ölümüne neden olan sahte içki vardı.
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NTV Haber 15.12.2021 - 03:14| Son Güncelleme : 15.12.2021 - 03:18
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