Saldırıya uğrayan doktorlar anlattı

Sağlıkta şiddet tıpkı kadın cinayetleri gibi kronik bir sorun halini aldı. Bu nedenle mesleğini bırakan, yurtdışına giden doktor sayısı artıyor. NTV ekibinden Melike Şahin ve kameraman Cumhur Çatkaya bu sorunun üstüne gitti ve "Güncel Dosya: Can Pahasına" özel dosyasını hazırladı.

Haberler - NTV 11.02.2022 - 12:17 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 12:45

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