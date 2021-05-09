Salgın sürecinin fedakar anneleri

Bu yıl da anneler günü salgının gölgesinde kutlanıyor. Salgın herkes için zorlu geçiyor ancak sağlık çalışanı anneler için biraz daha zor... Onlar hayat kurtarmak için çabalarken kendi çocuklarına hasret kaldılar. Uzun süre çocuğunu göremeyen de oldu, çocuklarını evde yalnız başına bırakmak zorunda olan da.... NTV ekibinden Melike Şahin, salgın sürecinin fedakar anneleriyle konuştu. (Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

NTV 09.05.2021 - 10:26 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 10:52

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