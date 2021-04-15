Salgında "beyin sisi" etkisi

Corona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde enfekte olanların sayısı 140 milyona yaklaşıyor, fakat Covid-19 yalnızca fiziksel sağlık problemlerine yol açmıyor. Artan karantina önlemleri, ekonomik kayıplar ve belirsizlik küresel olarak pek çok kişiyi “odaklanamama, unutkanlık, uyku güçlüğü ve karamsar düşüncelerle baş başa bırakıyor. Ruh sağlığı uzmanları ise “beyin sisi” olarak adlandırılan bu durumun kalıcı etkilerinden endişe duyuyor. (Haber: Deniz Tüysüz)
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NTV 15.04.2021 - 17:11| Son Güncelleme : 15.04.2021 - 17:26
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