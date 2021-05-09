Şampiyonun arkasındaki güç: ‘Hayalimiz olimpiyat şampiyonu olması’
Yere düştüğümüzde kaldırırlar, umutsuzluğa kapıldığımızda cesaretlendirirler, pes ettiğimizde bize devam etme gücü verirler. Her çocuk annesinin gözünde bir şampiyondur. Cimnastikçi İbrahim Çolak'ın hikayesi de 5 yaşında böyle başladı. Annesinin desteğiyle 20 yılda dünya şampiyonluğuna ulaştı. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Bahattin Demir)
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NTV 09.05.2021 - 10:32| Son Güncelleme : 09.05.2021 - 11:21
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