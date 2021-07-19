Selde kaybolmadan önce son görüntüleri

Rize’de geçen hafta yaşanan sel felaketinde kaybolan iki kişiden hala haber yok... Onlardan biri Halil Arıcı’ydı. Arıcı’nın kaybolmadan bir saat önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Arıcı’nın yağmur nedeniyle su akıtan balkonunu onarmaya çalıştığı görülüyor.
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19.07.2021 - 17:03| Son Güncelleme : 19.07.2021 - 17:21
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