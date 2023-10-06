Sınır ötesi hava harekatında 5. gün
İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısı sonrası Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki teröristler dün gece uyuyamadı. Türk savaş uçakları, geceyi onlar için cehenneme çevirdi. Aralarında hassas altyapı ve üstyapı tesisleri, petrol kuyuları, cephaneliklerin de bulunduğu 30 hedef hava harekatıyla vuruldu.
Terör örgütü ise Fırat kalkanı harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine bir saldırı düzenledi. 1 polis şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre o saldırıya da güçlü bir yanıt verildi. 26 terörist etkisiz hale getirildi. Ankara, amaçlanan hedefe ulaşılıncaya kadar harekatın devam edeceği konusunda net. Dün gecenin dikkat çeken bir diğer gelişmesi; Ankara Washington hattında telefonlar susmadı. ABD Savunma Bakanlığı Suriyenin kuzeyinde bir türk SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu.
Dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın "bölgedeki 3. taraflar dikkatli olsun" şeklinde açıklama yaptı. Amerikan tarafı "üzgünüz" dedi. Peki Ankara'nın yanıtı ne olacak? Dün geceden bu sabaha neler yaşandı? Özden Erkuş, konuğu Abdullah Ağarla, harita başında dün geceyi ve amaçlanan hedefi konuştu.
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