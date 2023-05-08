Şırnak'ta aşiret düğünü: Yarım kilo altın ile 1 milyon lira takıldı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde görkemli aşiret düğününe binlerce kişi katıldı. Düğünde davetliler için 45 koyun kesilirken, yarım kilo altın ve 1 milyon lira para takıldı. Jirki Aşireti'ne mensup ailenin 2 gün 2 gece süren düğününde paralar havada uçuştu ve uzun halay kuyrukları oluştu.
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