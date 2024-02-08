Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Sivas'ta kampüsten çıkan Abdullah Özbilgin yönetimindeki otomobil ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine giden Abdullah Ayyüce idaresindeki ambulans çarpıştı. Kazada sağlık personeli Dilek Özmeşe ile 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavisi sürerken, kaza kampüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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