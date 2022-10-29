Özgürlük seferinde Ata’nın 19 yol arkadaşı

Cumhuriyet’e giden yolda ilk adım aslında Bandırma Vapuru’nun İstanbul’dan ayrılmasıyla atıldı. Samsun’a doğru 3 gün süren o yolculukta, 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal’in yanında, kendi seçtiği 19 asker de yer aldı. 19 asker Bandırma Vapuru’ndan Cumhuriyet’e ulaşan o yolculuğun da tanıkları oldu. (Haber:Serkan Kaya Kamera:Ahmet Aldoğan)
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