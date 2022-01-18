Ormanlara bırakılan kayıtsız köpekler yerleşim alanlarında
Yasaklı köpek türlerinin kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları için verilen süre geçen hafta doldu. Kaydettirilmeyen birçok hayvan ormana bırakıldı. İstanbul Sarıyer de bu adresler arasında... Şikayetlerin 2-3 kat arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu hayvanların rehabilitasyon merkezlerine teslim edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. (Haber:Özgür Yılmaz Kamera:Alihan Sönmez)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.