Ormanlara bırakılan kayıtsız köpekler yerleşim alanlarında

Yasaklı köpek türlerinin kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları için verilen süre geçen hafta doldu. Kaydettirilmeyen birçok hayvan ormana bırakıldı. İstanbul Sarıyer de bu adresler arasında... Şikayetlerin 2-3 kat arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu hayvanların rehabilitasyon merkezlerine teslim edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. (Haber:Özgür Yılmaz Kamera:Alihan Sönmez)

Haberler - NTV 18.01.2022 - 16:15 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 16:31

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